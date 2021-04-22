Не обойдется без дождей с грозами: какая погода будет в Волгограде 23 апреля

В пятницу местами ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Палящего солнца волгоградцам пока приходится ждать. Оно прячется за тучами и облаками, которые продолжают пролетать над регионом. По области и в Волгограде 23 апреля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами пройдут кратковременные дожди, днем они будут сопровождаться грозами. В отдельных районах ночью и утром ляжет туман. В ближайшие сутки ожидается северо-восточный, восточный ветер. Его скорость в ночные часы составит 3-8 метра в секунду, а в пятницу днем будет усиление до 6-11 метров в секунду.

По Волгоградской области температура воздуха ночью составит +5...+10º, местами при прояснении она упадет до 0 градусов. Завтра днем +14...+19º. В Волгограде в ночь с четверга на пятницу +7...+9°, в дневные часы +15...+17°.