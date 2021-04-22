В Волгоградской области под суд идет подрядчик строительства фонтана, в котором погибла девочка

Смертельный фонтан в станице Березовская. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение в отношении подрядчика строительства фонтана, в котором погиб ребенок. Исполнитель работ обвиняется по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Фигурант уголовного дела по договору подряда возвел фонтан в парке станицы Березовская Даниловского района, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. При этом строительство велось с нарушениями.

- Для подачи воды обвиняемым был установлен дренажный насос для откачки сточных вод, категорически не предназначенный для использования в фонтане. Также при строительстве фонтана им не было установлено устройство защитного отключения, а также допущены иные конструктивные нарушения, - уточнили в прокуратуре региона.

Около пяти часов вечера 5 июля 2020 года рядом с фонтаном гуляла 9-летняя девочка. Ее панама упала в воду. Пытаясь достать головной убор, малышка поставила ноги в чашу фонтана, после чего ее ударило током. Девочка скончалась на месте. Помочь ей пыталась 8-летняя подруга, которая тоже получила электрический удар, но осталась жива. Трагедия случилась из-за неисправности погружного дренажного насоса.

Предприниматель вину признал частично. Расследование проводил Котовский МрСО Следственного управления СКР по Волгоградской области. Уголовное дело направили в Даниловский районный суд Волгоградской области. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Ранее в суд передали материалы в отношении другого обвиняемого в трагедии – главы Березовского сельского поселения.