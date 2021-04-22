Под Волгоградом 33 работника полгода не получали зарплату

С начала пандемии сотрудники одного из предприятий Городища Волгоградской области, специализирующегося на производстве электромонтажных работ, периодически оставались без заработка. 33 человека исправно трудились, но примерно полгода им не платили вообще. Долг перед работниками вырос до 1,2 миллиона рублей. Люди поняли, что уговоры на начальство не действуют и обратились в правоохранительные органы. По факту невыплаты зарплаты возбудили уголовное дело.

- Как установили следователи, финансовых трудностей организация не испытывала, о чем свидетельствует движение денежных средств по её счетам, однако, расходовались они на коммерческие нужды. Работники получили причитающиеся им деньги лишь после вмешательства СК, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Работникам выплатили зарплаты в период доследственной проверки, однако это не отменяет вины руководства: сыщики собирают доказательную базу.