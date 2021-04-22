В Волгоградской области пожилые люди продолжают погибать от коронавируса

За минувшие сутки жертвами ковида признали трех мужчин и трех женщин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области число жертв коронавируса растет с каждым днем. Скончался уже 1061 волгоградец. 22 апреля в регионе подтвердили 6 смертей, причиной которой стал COVID-19. С болезнью не могут справиться пациенты пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. За последние сутки скончались волгоградцы от 75 до 95 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У них были проблемы с сердцем, эндокринной системой, органов дыхания.

Спустя 3-4 дня обратились в поликлинику 84-летний пенсионер из Руднянского района, 75-летняя женщина из Клетского района, 65-летний мужчина из Котовского района и 95-летнюю жительницу из Фроловского района. После обследований пациентов направили на госпитализацию в ковидные стационары. Однако справиться с коронавирусом и двусторонней пневмонией им не удалось.

На четвертый день недомогания сходила к терапевту 84-летняя волжанка. Ей назначили лечение на дому, которое не давало положительной динамики. Тогда ее направили в больницу. Но время было упущено. 82-летний житель Дубовского района начал самолечение. Но ему становилось только хуже, тогда он решил обратиться к медикам. После осмотра его госпитализировали в госпиталь. Но болезнь продолжала прогрессировать.