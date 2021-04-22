7 сторонников Навального, задержанных на незаконном митинге в Волгограде, оштрафовали

Центральный районный суд Волгограда рассмотрел дела об административных нарушениях в отношении 7 мужчин, которых задержали 21 апреля на несанкционированных митингах в центре города-героя. Их оштрафовали на крупные суммы: в общей сложности митингующие выплатят в казну 105 тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, троим выписали штраф по 10 тысяч рублей, еще один заплатит 15 тысяч, трое – по 20 тысяч.

- Рассмотрение ещё одного материала отложено на 27 апреля 2021 года по ходатайству привлекаемого лица для обеспечения явки защитника, - прокомментировали в суде.

Отметим, что волгоградцы могут оспорить постановления – они не вступили в силу.