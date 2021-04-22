Мать из Михайловки убила младенца из-за страха, что он родился инвалидом

Чудовищный случай произошел еще в 2018 году в Михайловке Волгоградской области: 40-летняя женщина родила здоровую девочку, завернула ее в полиэтиленовый пакет и оставила между гаражами. За это на нерадивую мать завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сотрудники Михайловского МрСО СУ СКР по региону завершили расследование.

Они выяснили, что малышка родилась живой, проблем со здоровьем не было, а умерла она в результате переохлаждения. Ребенка нашли очевидцы. Несколько лет следователи вместе с коллегами из угрозыска МВД искали преступницу. Когда мать-убийцу обнаружили, она во всем созналась и рассказала о причинах, по которым выбросила младенца.

- У нее на иждивении уже есть один ребенок, который болен с рождения и требует постоянного ухода, поэтому она не может трудоустроиться и испытывает финансовые трудности. В 2017 году она вновь забеременела, однако сожитель прекратил с ней отношения. Со слов обвиняемой, она решила избавиться от младенца, опасаясь, что и второй ребенок у неё может родиться с заболеваниями, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Дело передали в прокуратуру.