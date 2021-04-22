В Волгограде женскую консультацию роддома №4 капитально отремонтируют за 19 миллионов

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде объявили электронный аукцион на проведение капитального ремонта женской консультации роддома №4. Она находится на проспекте имени Героев Сталинграда, 5 в Красноармейском районе. Начальная стоимость контракта – 19 миллионов 360 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы на сайте Госзакупок. Работы будут оплачиваться из областного бюджета на 2021 год.

Победившему на торгах подрядчику во время отделочных работ, в частности, предстоит ремонт штукатурки стен, откосов, дверных и оконных проемов, облицовка стен плиткой, оклейка обоями, окраска стен и потолков. Также строители займутся канализацией, водопроводом, отоплением, вентиляцией, системой видеонаблюдения, освещением, кабельными сетями и обустройством настенных поручней для маломобильных групп населения. Строительно-монтажные работы в женской консультации обойдутся в 11,5 миллиона рублей, 4,1 потратят на монтаж оборудования. 316 тысяч рублей будут предназначаться в качестве резерва на непредвиденные затраты. Капитальный ремонт должен завершиться до 20 ноября 2021 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 20 мая. Заказчиком работ выступает ГУЗ «Родильный дом №4».

Напомним, в Волгоградской области планируют модернизировать основные женские консультации в течение трех лет.