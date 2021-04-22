В Волгограде у 20-этажного дома нашли тело 30-летнего мужчины

Сегодня утром возле 20-этажного дома на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда очевидцы обнаружили тело 30-летнего мужчины. О страшной находки сообщили в правоохранительные органы. По предварительной версии, смерть не носит криминальный характер. Известно, что погибший зашел в лифт многоэтажки один, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Он поднялся на общий балкон последнего этажа.

В карманах нашли документы умершего. Паспорт он получил в Волгограде, а прописан был в Белгородской области. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.