В Волгоградской области главу сельского поселения оштрафовали за нарушения при госзакупках

Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области проверила исполнение требований при госзакупках администрацию Красного сельского поселения. Оказалось, что глава населенного пункта позволил себе обойти закон. Закупка для государственных и муниципальных нужд у единственного подрядчика может осуществляться заказчиком, если сумма работ или товаров не превышает 600 тысяч рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры, глава Красного сельского поселения с ноября по декабрь 2020 года заключил с одним поставщиком 4 контракта на закупку щебня. Общая сумма составила 1,5 миллиона рублей.

- В данном случае заключение идентичных контрактов являлось искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Указанные действия фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе, - добавили в прокуратуре.

Прокуратура в отношении главы Красного сельского поселения возбудила производство по делу об административном правонарушении. Чиновнику назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.