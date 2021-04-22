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Общество22 апреля 2021 12:44

В Волгоградской области главу сельского поселения оштрафовали за нарушения при госзакупках

Контракты на покупку щебня подписывались без проведения торгов
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области проверила исполнение требований при госзакупках администрацию Красного сельского поселения. Оказалось, что глава населенного пункта позволил себе обойти закон. Закупка для государственных и муниципальных нужд у единственного подрядчика может осуществляться заказчиком, если сумма работ или товаров не превышает 600 тысяч рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры, глава Красного сельского поселения с ноября по декабрь 2020 года заключил с одним поставщиком 4 контракта на закупку щебня. Общая сумма составила 1,5 миллиона рублей.

- В данном случае заключение идентичных контрактов являлось искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Указанные действия фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе, - добавили в прокуратуре.

Прокуратура в отношении главы Красного сельского поселения возбудила производство по делу об административном правонарушении. Чиновнику назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.