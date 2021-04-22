8 сторонников Навального арестовали на несанкционированном митинге в Волгограде

Накануне, 21 апреля, в Центральном районе Волгограда прошел несанкционированный митинг в поддержку осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального. Он начался у площади Павших Борцов и закончился на площади Ленина. За время акции правоохранители задержали 8 мужчин в возрасте от 18 до 36 лет. На всех завели административные производства по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

- Санкция вменяемой статьи влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. Об итогах рассмотрения указанных материалов мы сообщим дополнительно, - прокомментировали «КП-Волгоград» в объединенной пресс=службе судов Волгоградской области.