Ущерб на 7 миллионов: жителя Волгоградской области наказали за продажу контрафакта

Фигурант уголовного дела отделался штрафом Фото: Алексей ФОКИН

Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении 46-летнего мужчину. Он был признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака. Преступление причинило крупный ущерб правообладателю – более 7,2 миллиона рублей. Как рассказала «КП» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, фигурант уголовного дела с марта 2019 года по апрель 2020-го на арендованной базе в Городищенском районе организовал производство в целях сбыта крышек для консервирования. На продукции использовался чужой товарный знак. Он многократно незаконно продавал изготовленный контрафакт.

26 апреля при попытке продажи очередной партии крышек покупателю из Пензы полицейские задержали мужчину. Планировалось реализовать 1 миллион штук контрафактной продукции. Всего в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято свыше 3 миллионов штук консервных крышек.

- Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону, - добавили в региональной прокуратуре.

Вину в содеянном волгоградец признал полностью. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также с него взыскали в пользу двух правообладателей ущерб в размере 7,2 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.