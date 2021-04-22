«Это чудо!»: волгоградские волонтеры научили щенка ходить и отправили жить в Калифорнию

Фото ДО и ПОСЛЕ. Снимки предоставили волонтеры "Хвостатого дома".

Полгода назад волонтеры самого большого в Волгоградской области приюта «Хвостатой дом», который находится в Красноармейском районе города-героя, подобрали щенка с вывернутыми лапами. Поначалу подумали – травма, но все оказалось хуже – болезнь развилась на фоне голода, болезней. Питомца назвали Альма, предстояло длительное лечение. Зоозащитники поставили цель – помочь собачке бегать и играть с сородичами. Все прошло успешно, а в апреле этого года активисты похвастались чудом: Альма не просто выросла и выздоровела, но и улетела жить в Калифорнию!

«Теперь она нежит свои бока на солнышке Калифорнии и шлёт нам привет!» - поделились волонтеры радостным известием.

Напомним, в «Хвостатом доме» обитает практически две тысячи животных. Приют признали лучшим в России: добровольцы сумели пристроить около трех тысяч животных по всему миру. Накануне зоозащитники рассказали «КП-Волгоград» о Твиксе – у щенка аналогичные дефекты лапок и ему требуется помощь, однако есть надежда, что и он вскоре будет бегать к морю и наслаждаться солнечной Калифорнией.

На официальном сайте приюта можно получить информацию о том, какие животные и в какой помощи нуждаются.