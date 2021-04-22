Волжанин устроил массовую аварию во дворе: 47-летний водитель в больнице

В аварии пострадал водитель. Фото: Юлия Данильченко

Авария произошла около девяти вечера 21 апреля в Волжском: 35-летний водитель за рулем «Датсун Oн-До» спровоцировал массовое ДТП с участием двух «Рено» и «Пежо». Это случилось на улице Карбышева у дома №103. Виновник происшествия повернул во двор создал помеху для «Рено Мегана».

- После этого столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 47-летнего водителя, который выезжал с внутридворовой территории на Карбышева. От удара «Логан» отбросило на автомашину «Пежо 308» под управлением 34-летней женщины-водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге 47-летний мужчина из «Логана» попал в больницу с травмами. Отметим, недавно в Волжском произошла похожая ситуация, правда тогда водитель был сильно пьян: молодой человек за рулем «ВАЗа» смял 5 машин во дворе дома, а потом перевернулся.