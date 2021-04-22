В Волгоградской области в гараже сгорели иномарки

Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Минувшей ночью в Волгоградской области в одном гараже сгорели две иномарки. ЧП случилось в Урюпинске в переулке Луговом. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 3.19. На место выехали пожарные расчеты 23-й пожарно-спасательной части. В кирпичном гараже размером 6 на 11 метров полыхали автомобили «Subaru Impreza» и «Chevrolet Cruze» по всей площади. Огнеборцы быстро справились с пламенем. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, горение было ликвидировано в 3.35. Специалисты уже назвали одну из причин, почему в ночи вспыхнули две иномарки.

- Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - добавили в региональном Главке МЧС.

При пожаре никто не погиб и не пострадал. Главное управление МЧС России по Волгоградской области просит соблюдать правила пожарной безопасности.