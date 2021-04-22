В Волгограде реконструируют проезд по улице Лазоревой

В Волгограде продолжается масштабный ремонт автомагистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году приведут в порядок 40 объектов уличной сети. Местный проезд по Лазоревой в Красноармейском районе города-героя – один из них. Подрядная организация уже приступила к реконструкции. После удаления старого покрытия дорожники начали менять бордюры. На следующем этапе рабочие займутся ливневками. После этого приступят к укладке нового асфальтобетона на площади более 5,3 тысяч квадратных метров.

- Дорога-дублер, расположенная вдоль улицы Лазоревой, обеспечивает проезд в жилые кварталы и частный сектор поселка Водники на юге города и дополнительный выезд на Вторую продольную магистраль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что по просьбам волгоградцев в ближайшее время начнут ремонт на улицах Минская и Куйбышева. Также в южной части города-героя заменят асфальт на семи дорогах (Бутурлиновская, Кооперативная, Тельмана и другие).