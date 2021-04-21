На дорогах Волгоградской области в 2021 году появится 106 «зебр» с подсветкой

Планы по дорожному ремонту в 2021 году в Волгоградской области большие: ремонт 48 участков региональных трасс, 77 улиц в Волгограде и 29 в Волжском, в том числе завершение трёхлетнего ремонта Волжской ГЭС, строительства улицы Карбышева в Волжском и реконструкции улицы Ангарская. Сегодня, 21 апреля, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин и председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев обсудили планы по ремонту на федеральных трассах.

В 2021 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтными работами будут охвачены 515 километров трасс в Волгоградской области. Кроме того, 106 пешеходных переходов планируют оборудовать проекционным оборудованием («зебры» с подсветкой). Вдоль дорог смонтируют более 6,6 километров линий искусственного освещения, обустроят свыше 28 километров барьерного ограждения. Такие данные, озвученные на совещании, дают в администрации региона.

Продолжается работа и на участке трассы М-21 в обход поселка Максима Горького с увеличением числа полос движения до четырех. В сентябре 2021 года планируется запустить движение по временной 2-х полосной схеме. Полностью открыть для транспорта все четыре полосы движения планируют в 2022 году. Также в 2021-м намерены завершить реконструкцию 20-километрового участка трассы «Каспий» с 903-по 922 километр.