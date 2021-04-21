Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 20:47

В Волжском приостанавливает работу паром «Дачник-1»

Остановка временная - на время весеннего пропуска воды на Волжской ГЭС
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Новость для тех волжан, кто пользуется паромом «Дачник-1»: с 22 апреля он приостанавливает свою работу. Как поясняют в администрации Волжского, это вынужденная мера в связи с тем, что Волжская ГЭС увеличивает сбросы и начинается период весеннего половодья. Уровень воды, соответственно, в реке Ахтуба вырастет и образуется сильное течение, что сделает невозможным работу парома.

- Сильное течение провоцирует избыточное натяжение троса, которое оказывает нагрузку на оборудование парома. Поэтому во время весеннего пропуска воды через плотину ГЭС волжский паром ежегодно прекращает свою работу, - добавляют в «Волжской автоколонне».

Отметим, что холостые сбросы на Волжской ГЭС увеличили с 19 апреля. Ежедневно расходы воды будут расти на 2 000 кубометров в секунду и к 28 апреля достигнут максимума - 25 000 кубометров в секунду. В таком объеме сброс продержится в течение пяти дней. С 3 мая сбросы начнут уменьшать.

О начале движения парома «Дачник-1» будет сообщено дополнительно.