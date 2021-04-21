В Волжском на фестивале выступят артисты цирка Никулина и цирка дю Солей

В Волжском Волгоградской области впервые пройдет цирковой фестиваль. Гостям праздника обещают много сюрпризов и ярких представлений. Так, на открытии фестиваля выступят известные артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Cirque du Soleil. Также они войдут в состав жюри. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии Волжского.

Церемония открытия первого в истории Волжского циркового фестиваля состоится 27 апреля в 18:00. Пройдет он в парке «Волжский» на базе цирка династии Довгалюк.

- Организаторы подготовили для зрителей ряд сюрпризов, в том числе выступление хореографа из Конго Жедеон Крист Ибара Онделе, - приоткрывают завесу тайны в администрации города-спутника.

С 28 апреля стартует конкурсная программа, участниками которой станут дети и молодежь от 5 до 25 лет из разных регионов России. Они покажут сольные и групповые номера разных жанров: эквилибр, жонглирование, акробатика, гимнастика, клоунада.

Запланированы и мастер-классы для участников от членов жюри. А лучшие номера войдут в программу гала-концерта, который состоится 1 мая в 12.00.