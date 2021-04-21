Появилось видео тренировочной гонки команды «КАМАЗ-Мастер» под Волгоградом

В нашем регионе прошли экстремальные заезды с участием гонщиков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Фроловском районе Волгоградской области на днях были замечены «летающие» грузовики знаменитой гоночной команды «КАМАЗ-Мастер». Оказывается, с 18 по 20 апреля в нашем регионе прошли экстремальные заезды с участием гонщиков. Проходили они, как уточняют в региональном комитете по развитию туризма, на территории не только Фррловского, но и Иловлинского районов. Эту зрелищную гонку с высоты птичьего полета успел снять и волгоградский видеоблогер Александр Блинков – автор проекта «Волгоградсверху».

- Легендарная команда провела тренировку в нашем регионе перед тем, как выйти на старт во втором этапе Чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2021», который состоится в Астрахани 23-27 апреля, - уточняют в региональном комитете.

Участвовало в заезде семь спортивных экипажей, все пилоты которых -- действующие чемпионы «Дакара». Кроме того, в гонке появились и юниоры-участники детской и молодежной программ, которые направлены на поиск талантливых пилотов, механиков и штурманов.