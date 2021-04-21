«Мы потеряли ученого и яркую личность»: в Волгограде скончалась Эйда Вологина

Фото с сайта волгоградского филиала РАНХиГС.

«Не стало Эйды Алексеевны Вологиной. Ушел Почетный работник высшего профессионального образования, проработавшая в системе высшей школы более шестидесяти лет, из которых 25 лет она посвятила Волгоградскому институту управления. Ей было 92 года», - печальную новость сообщили сегодня, 21 апреля в волгоградском филиале РАНХиГС.

Эйда Вологина всю свою жизнь посвятила преподаванию. На протяжении многих лет она читала лекции, вела внеучебные занятия со студентами. Была кандидатом юридических наук, доцентом кафедры конституционного и административного права Волгоградского института управления.

- Под ее руководством подготовлены и успешно защищены 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Она имеет многочисленные благодарности и награды. Всю свою жизнь Эйда Алексеевна посвятила образованию, воспитала целую плеяду профессиональных юристов, педагогов, историков, вырастила достойных сыновей и внуков. Все свои годы она дарила близким и окружающим тепло и невероятную доброту своей души, - написали в некрологе коллеги из филиале РАНХиГС.

Коллектив вуза и «Комсомолка» выражают искренние соболезнования ее родным, близким, коллегам.

Для тех, кто захочет проводить преподавателя в последний путь, сообщаем, что гражданская панихида состоится в пятницу 23 апреля 2021 года с 13.50 до 15.20 в ритуальном зале на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда.