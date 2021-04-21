На юге Волгограда появится «Черкасовский» сквер

В микрорайоне «Долина» в Советском районе Волгограда сейчас идут работы по обустройству зеленой зоны отдыха. У жителей появится новый сквер. И назовут его «Черкасовский». Соответствующий проект решения одобрен сегодня, 21 апреля, депутатами городской Думы Волгограда.

Новый сквер расположится между кварталами и улицей имени гвардии майора Тюленева в Советском районе. С ходатайством о присвоении этой скверу названия «Черкасовский» выступил районный Совет ветеранов. И депутаты эту инициативу поддержали.

- Назван сквер будет в честь нашей прославленной землячки Александры Черкасовой, которая возглавила добровольческое движение по восстановлению разрушенного Сталинграда, - отмечают в гордуме.

Напомним, Черкасова организовала добровольческую бригаду из 19-ти сотрудниц детского сада. В свободное от работы время женщины восстанавливали разрушенный Сталинград. Они разбирали завалы, ремонтировали, приводили в порядок здания. Кстати, именно они первыми начали восстанавливать и знаменитый Дом Павлова. Примеру этих женщин потом последовали и другие, так зародилось целое добровольческое движение. В 1987 году Александре Черкасовой было присвоено звание Почетного гражданина города-героя Волгограда. Умерла она 5 июня 1993 года.