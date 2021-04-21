Представляет опасность: власти Волгограда пообещали разобраться с пивбаром у многоэтажки

Этот павильон через суд пытаются снести. Фото: жильцы.

Администрация Ворошиловского района вышла в суд после жалоб волгоградцев на павильон на улице Елецкой №18, торгующий алкогольными напитками и рыбной продукцией. Объект построили так, что жильцам приходится выходить на проезжую часть, чтобы его обойти. При этом изначально на земле, которая по документам принадлежит юрлицу, разрешили возвести 50-метровый магазинчик, но рядом появилась незаконная постройка площадью 62 квадрата. Нарушение нашли в прошлом году.

- Ранее муниципалитет в судебном порядке уже понудил владельца данного объекта устранить еще одно нарушение. По решению судебных органов собственник демонтировал часть сооружения, которая располагалась на территории общего пользования и выходила за границу принадлежащего ему участка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

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