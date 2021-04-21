В Волгограде организация поставляла в стоматологии фальсификат

Волгоградские стоматологические клиники получали фальсифицированные материалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде расследуется уголовное дело в отношении директора и менеджера коммерческой организации, которая поставляет в стоматологии специализированное оборудование и материалы. Руководителю и сотруднику организации инкриминируют «Обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Фигуранты уголовного дела купили у частного лица реставрационные материалы и адгезив, которые используются в стоматологиях. Экспертное исследование показало, что они не соответствуют аналогичным образцам оригинальной продукции. Поэтому вещества могут угрожать жизни и здоровью людей. А компания реализовывала фальсификат в различные волгоградские стоматологические клиники.

Сообщникам предъявили обвинение. Они начали ознакомление с уголовным делом. Вскоре материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру.