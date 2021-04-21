«Здесь и скорые, и пожарные»: в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»

Днем 21 апреля переполох случился в самом большом торговом центре Волгограда – «Акварель»: всех сотрудников и посетителей вдруг спонтанно эвакуировали из здания. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«К зданию подъехали «скорые» и «пожарные», всех попросили покинуть здание. Говорят, заминировали», - пишут волгоградцы, которые оказались в эпицентре событий.

В региональном Главке и в экстренных службах Волгограда от официальных комментариев на этот счет отказались. Никаких пояснений. Но, вероятнее всего, это было очередное ложное «минирование».

«Спустя 40 минут сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места», - пишут волгоградцы в соцсетях.

Напомним, что это уже третья волна ложных «минирований» в Волгограде этой весной.