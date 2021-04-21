В Волгоградской области похитители карбюратора и бензина пытались поджечь владельца автомобиля

Преступники сознались в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей. Они подозреваются в «Угрозе убийством» и «Покушении на кражу». В марте 2021 года в полицию обратился 60-летний житель одного их хуторов Урюпинского района Волгоградской области. Ночью он услышал шум во дворе. Выйдя на улицу, мужчина заметил двух незнакомцев, которые сняли с его автомобиля карбюратор, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД по Волгоградской области. Один из похитителей удрал, владелец авто не смог его догнать. Но подобрал брошенный карбюратор. В машине прятался другой преступник. Пока мужчина пытался его вытащить наружу, вернулся сообщник и стал поливать 60-летнего жителя бензином, угрожая поджечь. Воспользовавшись моментом, злоумышленники скрылись.

- В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали обоих подозреваемых. Ими оказались 22-летний житель соседнего поселка и его приятель из Новоаннинского района, - отметили в региональном Главке МВД.

Парни сознались в содеянном. Они рассказали, что для личных нужд слили в бутылку из незапертой чужой машины 3 литра бензина и отсоединили карбюратор, чтобы продать. Однако хозяин авто помешал им. В ближайшее время преступникам предъявят обвинение. Им может грозить по 5 лет тюрьмы.