Волгоградцев зовут на чемпионат по спортивному сбору мусора

Фото - Центр компетенций "ВЯЗ"

Апрель в Волгограде – время субботников: убирают во дворах и в лесополосах, на берегу Волги и в парках. В пойме реки Царица в Волгограде тоже мусор после зимы имеется. Но здесь уборку решили сделать не только полезной, но и приятной. По такому случаю придумали чемпионат, который так и назвали – чемпионат по спортивному сбору мусора. Провести его планируют 23 апреля.

- К участию в этом чемпионате приглашаются команды (в составе 8 человек возрастом от 14 до 30 лет). В течение 90 минут участники собирают мусор на указанно организаторами территории и сортируют его по обозначенным категориям. Победителя определят по итогу контрольного взвешивания, - рассказывают условия соревнований в МАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда» «ВЯЗ» (которые стали инициаторами этого чемпионата).

Главный приз – Кубок, но без подарков, говорят, никто не останется.

- Собранный мусор будет впоследствии вывезен спецтранспортом для переработки и утилизации, - отмечают организаторы. – Кстати, на Чемпионат вы можете принести свою нерабочую технику и сдать ее в утиль.

Напомним, чемпионат состоится 23 апреля. Начало – в 15.00. Место сбора – пойма реки Царица.

Зарегистрировать команду для участия можно здесь.