Погода в Волгограде и области 22 апреля: дожди, туман, +20 тепла

В четверг, 22 апреля, в Волгограде и области будет тепло, но по-прежнему пасмурно. Синоптики обещают осадки. Как сообщили «КП-Волгоград» в ЦГМС, воздух прогреется до +20º, но на всякий случай лучше захватить с собой зонтики - в некоторых районах пройдут небольшие дожди.

В Волгоградской области ожидается +15...+20º днем и +2...+7º ночью. В городе-герое ночью будет +5...+7°, днем +18...+20°.

- В отдельных районах кратковременные дожди, днем с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11м/с, - добавили в волгоградском ЦГМС.

Отметим, что пасмурная погода с небольшими осадками сохранится до конца недели.