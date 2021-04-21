Дети болеют чаще: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ОРВИ в Волгоградской области

Эпидемии ОРВИ в Волгоградской области нет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области эпидемия ОРВИ отсутствует. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошедшей 15-й календарной неделе года ниже эпидемических порогов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Темп прироста заболевших снизился на 7%. Чаще в Волгоградской области ОРВИ подхватывают дети – 52% от общего числа заболевших. Среди пациентов госпитализация потребовалась 1,7%. Остальные лечатся дома. В регионе фиксируется циркуляция не гриппозных вирусов - парагриппа, метапневмовируса, риновируса и возбудителя COVID-19.

- Вирусы гриппа не определяются, - отметили в Роспотребнадзоре.

Волгоградцев просят продолжать соблюдать профилактические меры, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Необходимо соблюдать масочный режим, часто и тщательно мыть руки, использовать антисептики для рук, проветривать рабочие и жилые помещения.