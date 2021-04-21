Камышанина арестовали на 7 суток за призыв к несанкционированному митингу

За агитацию к несанкционированному мероприятию камышанина арестовали на 7 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Волгоградом суд арестовал 19-летнего Даниила Усанина на 7 суток за призыв людей к участию в несанкционированном мероприятии в Камышине. Молодого человека привлекли по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

- Судом установлено, что 18 апреля 2021 года 19-летний Даниил провёл предварительную агитацию в социальной сети «ВКонтакте» с призывом, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, что молодой человек вину свою не признал. Решение суда не вступило в силу, его можно обжаловать.