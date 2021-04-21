Идут на рекорд: в Волгоградской области снова увеличились цены на яйца, капусту, морковь и гречку

Сделать обычную яичницу становится все дороже и дороже Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области никак не могут угомониться цены на ряд продуктов. Они продолжают расти. А волгоградцы в магазинах задаются вопросом: о каких продуктах придется позабыть, чтобы не разориться? За неделю с 12 по 19 апреля на прилавках снова увеличился ценник на яйца. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, стоимость десятка увеличилась на 2,77% и в среднем составляет 85 рублей. Но на деле цена на яйца в некоторых магазинах приблизилась к сотне рублей. Еще на 2,08% подорожала гречка, дойдя до средней стоимости в 81,65 рубля за килограмм. Ценник на морковь увеличился на 3,71%, на капусту – на 2,74%, на пшено – на 2,39%. На 2,36% подорожал творог, на 1,85% - сливочное масло.

И все-таки за прошедшую неделю что-то стало выгодней в магазинах. Повезло молодым родителям. На 2,51% подешевело овощные консервы для детского питания. На 1,74% снизилась цена на помидоры, на 1,11% - конфеты.