Поехал к друзьям: под Волгоградом автомойщик угнал машину клиента

21 апреля в полицию Иловлинского района обратился 29-летний мужчина: накануне он оставил свою иномарку на автомойке, но чуть позже увидел свою «ласточку» в районном поселке. Сотрудники сервиса вконец ошарашили: автомобиля у них, действительно, нет. Куда делся – никто не знает. Стражи порядка оперативно нашли и угонщика, и угнанное.

- Полицейские обнаружили угнанную автомашину в 100 километрах от Иловли – в районе хутора Писаревка. Водитель задержан. Им оказался ранее судимый 58-летний работник автомойки. Он сознался в содеянном и пояснил, что в тот день решил съездить к друзьям в соседний поселок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, у угонщика не было прав – его лишили удостоверения за нарушение ПДД. В настоящий момент полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.