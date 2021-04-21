В реке Хопер под Волгоградом продолжают искать тело утонувшей в машине 17-летней девушки

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Вечером 20 апреля в реке Хопер нашли машину 24-летнего жителя Урюпинска, которая, по словам молодого человека, затонула вместе с его 17-летней подругой. Однако тело девушки не обнаружили. Сегодня продолжаются поиски, водолазы прочесывают реку, а сотрудники СУ СКР по Волгоградской области выясняют обстоятельства трагедии. Напомним, накануне, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Мы с детства знакомы, Алина – очень хороший человек. Но мы мало что знаем о молодом человеке, который был с ней в последний вечер. Известно, что он работал в УФСИН, - рассказал «КП-Волгоград» знакомый пропавшей девушки. – Он очень много придумывал: что Алина угнала его машину, но сам не подавал заявление, потом рассказал, что автомобиль съехал в воду со склона. Но где же тогда Алина? Машину нашли пустой.

17-летняя жительница Урюпинского района пропала 17 апреля: она уехала с 24-летним знакомым покататься. По предварительной версии, молодые люди выпили, припарковали машину на берегу реки и уснули. Легковушка скатилась в воду, выбраться удалось только парню. Он несколько дней отмалчивался, придумал историю про угон, но следователи сумели разговорить молодого человека. Расследование продолжается.