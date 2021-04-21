В Волгоградской области начали готовиться к отопительному сезону-2021/2022

В Волгоградской области начали готовить оборудование к новому отопительному сезону Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области только завершился отопительный период, а уже стартовала подготовка к новому периоду 2021/2022 годов. К осени, когда придется снова отапливать объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, в регионе планируют проверить 513 котельных, 1990 километров тепловых сетей, 2600 километров канализационных и 14,6 тысячи километров электросетей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

- Предстоит заменить 52,4 километра выработавших свой ресурс тепловых сетей, 157,8 километра сетей водоснабжения, 90 километров - водоотведения, 270 километров – электроснабжения, - добавили в региональной администрации.

К новому отопительному сезону подготовительные работы должны пройти на более чем 11 тысячах многоквартирных домов и двух тысячах объектах соцсферы.

В Волгограде специалистам предстоит проверить около 1603 километров сетей теплоснабжения. Концессии уже приступили к гидравлическим испытаниям. Из-за этого волгоградцам приходится на время позабыть о горячей воде.

- Если в ходе гидроиспытаний выявляются слабые участки, их ремонтируют, а протечки устраняют. Профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону начались также в тепловых пунктах и котельных. Эта работа включает текущий ремонт котлов, горелок и насосов, ревизию задвижек, проверку манометров и других контрольно-измерительных приборов, - сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

Волгоградцам остается надеяться, что профилактическая работа поможет без эксцессов встретить новый отопительный сезон и не мерзнуть в квартирах с ледяными батареями.