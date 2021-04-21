Ремонт проспекта Канатчиков в Волгограде: заменят бордюры, ливневки, асфальт

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Волгограде приводят в порядок проблемные дороги. Одна из них – проспект Канатчиков в Красноармейском районе города-героя. Проезжую часть отремонтируют на участке от улицы 50 лет Октября до Бахтурова.

Подрядчик уже завершает первый этап – фрезировку старого асфальта. Параллельно меняют бордюры. На следующем этапе реконструируют 35 колодезных групп, а дальше – уложат новое покрытие. В том числе, обновят съезды во дворы и пересечение с улице Ломакина.

- Проспект Канатчиков обеспечивает проезд в поселок Канатный, а также является дублером Удмуртской. В Красноармейском районе запланировано обновление улиц Минская, Бутурлиновская, Кооперативная, Тельмана. В целом в текущем году в Волгограде восстановят покрытие на 40 объектах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.