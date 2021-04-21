В Волжском машина спасателей устроила массовую аварию и перевернулась: пострадал человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 20 апреля, в Волжском произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В ДТП угодила, в том числе, машина спасателей. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, «ГАЗ-27527» под управлением 48-летнего водителя ехал по улице Коммунистической с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора. На перекресте улиц Коммунистической и 19 Партсъезда машина спасателей не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Peugeot 308», за рулем которого была 46-летняя женщина. Иномарка двигалась по улице 19 Партсъезда. От удара «ГАЗ» перевернулся и влетел в «Ладу Веста»

- В результате ДТП 59-летний водитель автомашины «Лада Веста» с травмами был доставлен в больницу.

По кадрам, опубликованных в социальных сетях, из перевернутой машины экстренной службы людям помогали выбраться пожарные.