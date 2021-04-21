На севере Волгограда в горящем доме погиб 49-летний мужчина

Трагедия произошла 20 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда: 49-летний мужчина погиб в пожаре. О ЧП очевидцы сообщили в экстренные службы 14:56 часов. Спасатели выехали на улицу Тюленева в северной части города-героя, где в небольшом кирпичном домике в одной из комнат загорелись вещи. Внутри находился человек.

- Пожарные расчеты 2-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:.17 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности, в случае ЧП необходимо позвонить на «101».