Пирожные, куртка, набор «Любимому мужу»: волгоградец делал покупки в интернет-магазине чужой картой

Житель Волгоградской области купил реквизиты чужой карты в интернете Фото: Анастасия ОСИПОВА

Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор в отношении местного жителя, который делал покупки в интернет-магазине с помощью чужой банковской карты. В сентябре прошлого года 20-летний парень приобрел у незнакомца в интернете за 500 рублей реквизиты чужого «пластика». Затем он начался тратить с нее деньги. Он совершил покупки на сумму 8772 рубля в интернет-магазине «Wildberries», рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. А владелица банковской карты – жительница Чебоксар – поразилась неожиданному списанию средств после зачисления зарплаты.

Были совершены покупки трех пирожных, кедровых орехов в шоколадной глазури, зарядного устройства, куртки, наборов «Назад в 90-е», «Мармеладские игры», «Вкусная помощь», «Любимому мужу», «Самому сильному». Удивленная списком товаров жительница Чебоксар, у которой нет «любимого мужа», обратилась в интернет-магазин с просьбой аннулировать продажу товаров. Также она написала заявление в полицию.

Настоящего покупателя нашли в Волгоградской области. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.