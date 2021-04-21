Волонтеры волгоградского приюта «Хвостатый дом» спасли щенка с дефектами лап

Фото: волонтеры.

Волонтеры волгоградского приюта для животных «Хвостатый дом», о котором мы не раз писали, продолжают спасать бездомных собак: накануне зоозащитники подарили шанс щенку по кличке Твикс, у которого из-за голода развился рахит и деформировались передние лапки. «Совсем как наша Альма!» - подметила активистка Наталья Водолажская. У Альмы были похожие дефекты, ее благополучно вылечили и отправили жить в США. Но для восстановления животного необходима помощь (официальный сайт по ссылке).

- Мы откликнулись, так как у нас есть опыт лечения таких лап. Причиной болезни стали голод, холод, плохие условия обитания. Для питомца нужен хороший корм, клетка, минимум движения. Через пару месяцев его возможно поставить на лапки и уже искать дом, - рассказала «КП-Волгоград» Наталья.

Отметим, что «Хвостатый дом» существует в Волгограде с 2018 года и в настоящий момент является не только крупным в регионе – там содержат 1500 собак и 200 кошек – но и лучшим в России! В 2020 году фонд, волонтеры которого пристроили порядка 3 тысяч животных по всему миру, признали показательным.

- Мы не стремились к победе и не собирались участвовать в конкурсах, нас пригласили. Конечно, наш приют всегда нуждается в помощи, - говорят активисты.

Отметим, что волонтеры «Хвостатого дома» активно сотрудничают с зарубежными приютами. Фонд существует за счет пожертвований, занимается стерилизацией и пристройством. Актуальная информация для тех, кто хочет помощь, по ссылке.