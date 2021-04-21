В Волгограде признали аварийным еще один дом в ТЗР

Ветхие дома уже давно стали опасными для их жильцов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще одну старенькую двухэтажку снесут в ближайшие годы на улице Ополченской рядом со стадионом 13-й гимназии. Как сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре, по результатам рассмотрения заключения инспекции межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу дом №23 на улице Ополченской в Тракторозаводском районе. Обследование показало, что ветхий дом представляет угрозу для проживающих в нем волгоградцев.

- В результате проведенных инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирного дома №23 по ул. Ополченская в Волгограде, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, - сообщили в Госжилнадзоре.

Инженерные изыскания в этом многоквартирном доме прошли по программе капитального ремонта, как и в соседних домах. Ранее в этом году аварийными уже признали соседние двухэтажные дома №15 и №17 в этом квартале, а также дома №19 и №21 на улице Ополченской.