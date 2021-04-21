Не было обеззараживателя: в Волгограде кафе оштрафовали на 100 тысяч за антиковидные нарушения

В кафе не выполнили ранее выданное предписание Роспотребнадзора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде сотрудники регионального Роспотребнадзора обследовали помещение кафе «Рандеву» ООО «Аркон». Оно находится на улице Симонова, 26а в Дзержинском районе. В заведении не выполнили ранее выданное предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в период угрозы распространения COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в областном Управлении Роспотребнадзора. Нарушения были выявлено с дезинфицирующими средствами и обеззараживателями воздуха.

- В кафе «Рандеву» для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, в инструкциях по применению которых, не указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Также, в закрытых помещениях кафе с постоянным нахождением работников не применяются устройства для обеззараживания воздуха, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Дзержинский районный суд оштрафовал ООО «Аркон» за нарушение антиковидных мер на 100 тысяч рублей. Коронавирус по-прежнему никуда не делся. Ежедневно заболевает более сотни волгоградцев. Поэтому никому нельзя пренебрегать антиковидными требованиями – ни жителям, ни предпринимателям. Иначе штраф.