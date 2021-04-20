Самолеты из Волгограда в Питер начнут летать дважды в день

Обещают, что билеты у нового перевозчика будут бюджетными. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 1 мая улететь из Волгограда в Санкт-Петербург станет проще: самолеты будут летать дважды в день. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе аэропорта Гумрак, все дело в том, что перелеты по данному маршруту будет обслуживать еще одна авиакомпания – Smartavia. Причем в самой компании обещают, что билеты на самолеты из Волгограда в Питер будут доступными для волгоградцев с любым бюджетом.

- Перелеты будут выполняться на самолетах Боинг 737-800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности, - уточняют в компании авиаперевозчика.

И добавляют, что их полетная программа по маршруту Волгоград-Санкт-Петербрг рассчитана до 15 октября 2021 года. Билеты уже в продаже и купить их можно на сайте авиаперевозчика.