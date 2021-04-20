На голову рухнула плита: в Волгограде в реанимацию попал радиоведущий

Фото с личной странички Максима Рогачева.

Беда приключилась в нашим коллегой – ведущим радиостанции в Волгограде Максимом Рогачевым: на него рухнула бетонная плита и сейчас с травмой головы он находится в реанимации. Как уточнили «КП-Волгоград» в облздраве, состояние 30-летнего мужчины врачи оценивают, как очень тяжелое, моно сказать, критическое.

Максиму Рогачеву провели сложнейшую операцию, которая длилась более 12-ти часов, но пока никаких прогнозов медики не дают. По некоторым данным, пациент лишился одного глаза и сейчас находится в состоянии комы.

Случилось ЧП на одной из баз стройматериалов в Советском районе Волгограда. Там по вечерам, в свободное от работы время Максим подрабатывал. С другими мужчинами он сегодня разбирал металлические конструкции, одна их которых вместе с плитой и обрушилась на него. Будет ли организована проверка по данному факту, пока информации от правоохранителей не поступало.

А мы желаем Максиму скорейшего выздоровления.