Машину достали, девушку не нашли: по факту исчезновения 17-летней волгоградки завели уголовное дело

В поднятой со дна Хопра машине тела девушки не обнаружили. Фото СУ СК по Волгоградской области.

К вечеру 20 апреля в реке Хопер неподалеку от городского пляжа в Урюпинске Волгоградской области нашли машину, в которой предполагали утонула 17-летняя девушка. Но, когда автомобиль достали из воды, тела несовершеннолетней в нем не оказалось. Поэтому следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в СУ СК по региону.

Напомним, что 19 апреля с заявлением о пропаже 17-летней дочери в полицию обратилась ее мать. Женщина рассказала, что девушка отправилась гулять со своим знакомым и не вернулась домой. Следователи оперативно нашли этого «знакомого» девчонки, им оказался 24-летний молодой человек. Поначалу заявил, что девушка угнала его машину и он не знает, где она. Потом признался, что в тот день они распивали с ней спиртное в его машине, а потом отправились на берег Хопра. Припарковались на берегу и уснули. Рассказал, что в какой-то момент машина скатилась с берега в воду, он успел выбраться, а вот его подруга - нет.

Но теперь следователи полагают, что и эта версия «знакомого» 17-летней пропавшей девушки – не до конца правдивая.

- В салоне автомобиля, который достали из реки, тела девушки не обнаружено. Для проверки всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «убийство», - отмечают в СУ СК по Волгоградской области.