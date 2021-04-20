«Ты все преодолеешь!»: Игорь Ознобихин записал видео для волгоградского мальчика, потерявшего в аварии ноги и руку

Актер решил поддержать волгоградского мальчишку, который остался инвалидом после аварии с автобусом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Привет Влад, меня зовут Игорь, и ты, скорее всего, меня не знаешь. Но я-то тебя знаю, я слежу за всем, что с тобой происходит», - такое откровенное признание сделал известный российский актер Игорь Ознобихин в своем видеообращении, записанном для Владика Синилкина (того самого волгоградского мальчишки, который потерял в ДТП с автобусом обе ноги и руку).

Старлей Ознобихин, который прославился на всю страну после выхода ситкома «Реальные пацаны», назвал Владика – настоящим мужиком.

«Я очень сильно за тебя переживаю, - признался Ознобихин волгоградскому мальчику. – Я хочу пожелать тебе только здоровья. Зная твой характер, твою силу воли, я уверен, что ты справишься со всеми этими немыслимыми трудностями, которые на тебя навалились. Но ты все преодолеешь. Потому что ты самый крутой молодец. Влад!»

Но, конечно же, 10-летний Владик знает, кто такой Ознобихин. И для мальчика такой видеопривет стал настоящим подарком и отличным стимулом к дальнейшей борьбе.

«Я даже не сразу поверил, что это видео записано для меня. Я смотрел все сезоны сериала «Реальные пацаны». Крутой сериал. Огромное вам спасибо!», - написал в ответ подросток.

«Эмоции зашкаливают! Спасибо вам, огромное. Влад будет стараться и не подведет!», - пообещала в ответ актеру на своей страничке в инстаграме мама Владика. Напомним, Влад оказался в автобусе, следующем из Москвы в Волгоград, который попал в жуткое ДТП в Рязанской области. Автобус на большой скорости слетел с трассы и перевернулся: четыре человека погибли на месте, а Влад остался инвалидом.