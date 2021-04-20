На Волжской ГЭС начались холостые сбросы: идет «большая вода»

Весенний пропуск воды продлится до 10 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 19 апреля на Волжской ГЭС стартовал весенний пропуск воды: ежедневно объемы сбросов будут увеличивать, а значит «большая вода» вот-вот хлынет в низовья Волги и начнет заполнять Волго-Ахтубинскую пойму. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС, в первый день специального весеннего попуска расходы воды увеличили примерно на 2000 кубометров в секунду и составили в среднем за сутки 7000±300 кубометров в секунду.

- До 27 апреля объемы сбросов будут расти на 2 тысячи «кубов» ежедневно, пока не выйдем на максимальную планку – 25 тысяч кубометров в секунду. Эту «сельскохозяйственную полку» будет держать до 2 мая включительно. С 3 по 6 мая начнется снижение расходов воды по 2000 м³/c с плавным переходом на «рыбную полку» для нереста 16000± м³/c с 7 по 10 мая, - уточняют в пресс-службе волгоградского гидроузла.

Таким образом, период весеннего пропуска воды через волгоградский гидроузел в этом году продлится с 19 апреля по 10 мая.