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Общество20 апреля 2021 17:05

Волгоградцы смогут потратить семейную ипотеку на строительство дома

Также льготный кредит можно будет взять на покупку земельного участка
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Для волгоградцев расширили возможности семейной ипотеки.

Для волгоградцев расширили возможности семейной ипотеки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Хорошая новость для молодых волгоградцев: теперь «Семейную ипотеку», кредиты по которой идут по льготной ставке до 6% годовых, можно оформить не только на покупку квартиры, но и на строительство дома, а также на покупку земельного участка.

Как уточнили «КП-Волгоград» в облстрое, льготную ипотеку смогут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кстати, такие кредиты в Волгоградской области уже успели оформить 1012 семей.

- Максимальная сумма льготного кредита - 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство, - отмечают в администрации региона.

И напоминают, что кроме этой семейной ипотеки волгоградцам также доступны льготные жилищные кредиты со ставкой не более 6,5%. А многодетные семьи и волгоградцы, которые приобретают жилье в проблемных домах, переданных для завершения строительства добросовестным застройщикам, могут рассчитывать еще и на компенсацию части расходов по оплате процентной ставки — до 15 тысяч рублей в месяц.