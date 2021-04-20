Ливень с градом и грозой, штормовой ветер: какой будет погода в Волгограде и области 21 апреля

Грозы, ураган и ливни пока остаются в Волгоградской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде и области хорошей погоду пока назвать нельзя. До регионального центра во вторник штормовой ветер с градом пока не дошел, хотя к ненастью подготовились. Однако непогода может обрушиться в среду. 21 апреля по области и в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью и утром дожди с грозами, местами ливни, град и туман. Днем в отдельных районах кратковременные дожди с грозами. Штормовой ветер будет дуть с юго-востока с порывами до 15-20 метров в секунду. При грозах ураган может усилиться до 20-25 метров в секунду.

Температура по области ночью составит +6...+11º. В среду днем +9...+14º. Местами по востоку региона воздух прогреется до +15...+18º. В северной части Заволжских районов ожидается высокая пожароопасность, 4 класс горимости леса. В Волгограде в ночные часы температура будет +9...+11°, завтра днем +15...+17º.