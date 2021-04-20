Под Волгоградом ищут 83-летнего пенсионера в белой фуражке

83-летний пенсионер из Красного Яра Константин Махляйд пропал 16 апреля. Пожилой житель Жирновского района Волгоградской области ушел из дома и не вернулся. У мужчины не было с собой телефона, связаться с ним невозможно. Поисковики волгоградского отряда «Лиза Алерт» распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего: это мужчина ростом около 170 сантиметров, он худой, волосы седые, серые глаза. На Константине в день исчезновения была разноцветная рубашка в полоску, черные штаны, жилетка и туфли коричневого цвета, а также белая фуражка с козырьком.

Фото: "Лиза Алерт"

Любая информация будет важна. Сообщить о местонахождении пенсионера или человека, похожего на него, необходимо участковому, по номеру 8(800)700-54-52 или в экстренные службы на «112».