Волгоградка случайно задушила своего младенца

Женщина уснула во время кормления малыша, а когда проснулась - он уже не дышал. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагический инцидент произошел в одном из поселков Котельниковского района Волгоградской области: 37-летняя женщина случайно задушила собственного ребенка. Она просто уснула во время кормления своего младенца, а когда проснулась, малыш уже не дышал. Сейчас в обстоятельствах случившегося рабираются следователи Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области, по данному факту завели уголовное дело.

- Это случилось в конце марта. Как рассказала следователям мать умершего малыша, она проснулась ночью от детского плача, и, чтобы успокоить ребенка стала кормить его грудью. Во время кормления сама не заметила, как уснула, а утром обнаружила, что малыш не подает признаков жизни, - рассказывает подробности этой трагедии руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. -При визуальном осмотре признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, тело малыша передали судмедэкспертам для установления причины гибели. Сегодня стало известно, что ребенок умер в результате асфиксии дыхательных путей. На женщину завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Волгоградка полностью признала свою вину. Винит во всем свою усталость от накопившихся дел и проблем, из-за чего и уснула во время комрления.

- В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка матери умершего ребенка, - уточняет Хонгор Муджиков.