В Волгограде скончался матч-менеджер «Ротора» Роман Троицкий

Фото: СК "Ротор"

Спортивную общественность Волгоградской области сегодня потрясла печальная новость. На 49-м году жизни скоропостижно скончался Роман Троицкий. Об этом сообщили в СК «Ротор». Что именно стало причиной смерти, не уточняется. Роман Троицкий работал матч-менеджером в волгоградском клубе. Эту должность ввели в клубах Российской премьер-лиги после чемпионата мира-2018. Роман Троицкий занимался организацией домашних матчей «Ротора».

Роман Троицкий родился в Волгограде. Долгие годы трудился в волгоградском спорте. Он работал в региональном комитете физической культуры и спорта, в Волгоградском социально-педагогическом колледже и в Волгоградском училище олимпийского резерва. Был ответственным секретарем Федерации футбола Волгоградской области. С 2017 года перешел на работу в спортивный клуб «Ротор». Сначала он был администратором футбольной команды, а в 2020 году после выхода сине-голубых в РПЛ его перевели на должность матч-менеджера.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Троицкого.